Konzerne und Landesregierungen haben Ministerin Reiche Forderungen präsentiert, wie die Politik der Krisenbranche helfen soll. Doch Bayerns Regierung trägt das nicht mit – aus Sorge um einen anderen Industriezweig.

Auch in Bayern wird Stahl gekocht; die Lech-Stahlwerke bei Augsburg verwandeln mit einem Elektroofen Schrott zu neuem Stahl. Deshalb ist der Freistaat Mitglied der Stahlallianz, einem Bündnis der elf Bundesländer, in denen diese wichtige Industrie tätig ist. Anfang der Woche übergab die Allianz zusammen mit dem Branchenverband und der IG Metall einen Forderungskatalog an Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Die Unterzeichner erklären darin, wie Bundesregierung und EU der Krisenbranche helfen sollen. Allerdings sind auf der ersten Seite nur zehn Landeswappen abgedruckt, das bayerische mit den hübschen weiß-blauen Rauten fehlt.