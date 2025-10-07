Es ist eine Zäsur für Europas Handelspolitik: Die EU-Kommission war lange eine Vorkämpferin für Freihandel und niedrige Zölle, zumindest bei Industriegütern. Doch jetzt hebt die Brüsseler Behörde die Zölle für Stahlimporte deutlich an. Dies soll die Stahlpreise in Europa erhöhen und den kriselnden Herstellern helfen. Die bisher geltenden Quoten für zollfreie Einfuhren sollen halbiert werden, auf 18,3 Millionen Tonnen, wie die Kommission am Dienstag mitteilte. Nach Überschreiten der Quote würden künftig Einfuhrzölle von 50 Prozent anstatt 25 Prozent wie bislang fällig, sollten die EU-Mitgliedstaaten und das Europaparlament den Vorschlag der Behörde billigen. Dieser verlangt von Importeuren auch klare Herkunftsnachweise für Stahlerzeugnisse, um Tricksereien zu verhindern.
HandelskriegEU will Stahlindustrie mit höheren Zöllen schützen
Lesezeit: 3 Min.
Die EU-Kommission will Stahlimporte deutlich verteuern. Die Branche soll nicht länger unter US-Zöllen und chinesischen Subventionen leiden. Doch die Behörde trifft damit auch Deutschlands Autohersteller.
Von Jan Diesteldorf und Björn Finke, Brüssel/Düsseldorf
Stahlindustrie:Zwischen Glut und Hoffnung
Die alten Hochöfen glühen noch, doch bald soll selbst Stahl grün sein. In Werken wie dem in Salzgitter entscheidet sich, ob Deutschlands einstige Vorzeigeindustrie sich neu erfinden kann – oder ob sie untergeht.
Lesen Sie mehr zum Thema