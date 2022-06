Von Nikolaus Piper

Vielleicht wird der Donnerstag dieser Woche später einmal als Moment der Wahrheit in die deutsche Geschichte eingehen. An diesem Tag rief Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nicht nur die Alarmstufe des deutschen Notfallplans Gas aus. Mit seinem Satz "Gas ist nun ein knappes Gut" machte er auch klar, dass für die Wirtschaft eine neue Zeit begonnen hat - härter, gefährlicher und unberechenbarer. Der ohnehin schon hohe Preis für Erdgas könnte sich in diesem Jahr noch verdoppeln oder sogar verdreifachen. Aber es geht bei Weitem nicht nur um Energie. Ebenfalls am Donnerstag zeigten neue Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten und aus Europa (etwa der Einkaufsmanager-Index der Datenfirma S&P), dass eine globale Rezession kaum noch zu vermeiden sein dürfte. Es wird dann aber keine normale Rezession sein; sie geht einher mit rapider Geldentwertung. Sowohl in Europa als auch in Amerika ist die Inflation so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr - 8,1 und 8,6 Prozent.