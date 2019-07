31. Juli 2019, 08:57 Uhr Diesel-Affäre Anklage gegen Ex-Audi-Chef Stadler

Die Staatsanwaltschaft München klagt Rupert Stadler wegen seines Verhaltens in der Dieselaffäre an. Dem ehemaligen Audi-Chef und drei weiteren werden Betrug, mittelbare Falschbeurkundung sowie strafbare Werbung vorgeworfen.

In der Diesel-Affäre hat die Staatsanwaltschaft München II Anklage gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler erhoben. Ihm und drei weiteren Angeschuldigten werde "Betrug, mittelbare Falschbeurkundung sowie strafbare Werbung vorgeworfen", teilte die Behörde mit.

Erhebt eine Staatsanwaltschaft Anklage, muss das zuständige Gericht diese noch zulassen. Das kann dauern. Bei Stadler ist die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts München II zuständig. Solange die Anklage nicht zugelassen ist, gelten die Audi-Manager nicht als Angeklagte, sondern als Angeschuldigte.

Drei Angeschuldigten werfen die Münchner Staatsanwälte vor, tief in die Abgas-Affäre verstrickt zu sein. Sie sollen Motoren für Fahrzeuge der Marken Audi, VW und Porsche entwickelt haben, deren Steuerung mit einer unzulässigen Softwarefunktion ausgestattet gewesen sein soll, heißt es in der Mitteilung. Audi und Porsche gehören zum VW-Konzern.

Stadler wird vorgeworfen, spätestens von Ende September 2015 an von den Manipulationen Kenntnis gehabt zu haben. Damals wurde der Diesel-Skandal in den USA aufgedeckt. Trotzdem habe Stadler, so die Ankläger, den Verkauf der manipulierten Fahrzeugen weiterhin veranlasst oder zumindest nicht verhindert.