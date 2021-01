Stadtflucht:Neue Landliebe

Die Corona-Pandemie hat in vielen Städtern den Wunsch nach mehr Platz und einem Garten geweckt. Die große Stadtflucht ist zwar ausgeblieben, doch besonders die Speckgürtel gewinnen an Attraktivität.

Von Sara Maria Behbehani

Mit dem neuen Jahr hat für Susanne Arndt und Martin Betzenbichler ein neues Leben begonnen. Zehn Jahre haben die beiden in der Großstadt, mitten in München, gelebt. Erst jeder für sich allein, dann trafen sich ihre Wege, und von da an ging es gemeinsam weiter. Doch am Neujahrstag hat das junge Paar die Großstadt hinter sich gelassen und ist weiter rausgezogen, aufs Land, nach Neufahrn. Dorthin, wo die Münchner Schotterebene auf das tertiäre Hügelland trifft. Allzu weit liegt das nicht vom Münchner Stadtzentrum entfernt, gut 30 Minuten.