Die Politik als Retter in höchster Not: Es gibt viele Beispiele für die Beteiligung von Bund und Ländern an Unternehmen. Manchmal geht es gut, wie im Fall Lufthansa, manchmal nicht.

Von Caspar Busse, Thomas Fromm, Markus Zydra

Es gibt Unternehmen, die sind schon ziemlich lange in Staatsbesitz – und sie sind dabei auch noch erfolgreich. Seit deutlich mehr als 400 Jahren ist etwa Hofbräu München mit dem weltberühmten Hofbräuhaus ein Staatsbetrieb in Bayern und als Teil der Staatsverwaltung heute direkt dem bayerischen Finanzminister unterstellt. Und die Geschäfte der Brauerei laufen nach wie vor gut. Was man von einem anderen bekannten Staatsbetrieb nicht gerade behaupten kann: Die Deutsche Bahn, ebenfalls zu 100 Prozent in öffentlichem Besitz, taumelt gerade von einer Krise zur nächsten.