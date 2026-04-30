18 Tage. Genau 18 Tage hat die Koalition gebraucht, um Autofahrer von einem Teil gestiegener Spritkosten zu entlasten. Union und SPD sehen das als jüngsten Beleg ihrer Handlungsfähigkeit. Und für einen Kabinettsbeschluss, zwei Runden im Bundestag und eine im Bundesrat sind 18 Tage tatsächlich beachtlich. Um 17 Cent sollen die Preise für Benzin und Diesel dadurch sinken. Dummerweise ist der Ölpreis in diesen 18 Tagen aber weiter gestiegen – von 95 Dollar je Barrel auf zuletzt wieder über 110. Was bedeutet der zweimonatige Rabatt nun? Sinken die Preise sofort am 1. Mai? Wer profitiert wirklich? Und welche Alternativen gibt es? Ein Überblick.
TankrabattWird Sprit jetzt billiger?
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Nach der 12-Uhr-Tankregel senkt der Staat von 1. Mai an die Steuer auf Benzin und Diesel. Kommt das bei den Autofahrern an? Und sind die Preise wirklich so hoch wie nie? Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Von Michael Bauchmüller, Nakissa Salavati und Oliver Schnuck
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