18 Tage. Genau 18 Tage hat die Koalition gebraucht, um Autofahrer von einem Teil gestiegener Spritkosten zu entlasten. Union und SPD sehen das als jüngsten Beleg ihrer Handlungsfähigkeit. Und für einen Kabinettsbeschluss, zwei Runden im Bundestag und eine im Bundesrat sind 18 Tage tatsächlich beachtlich. Um 17 Cent sollen die Preise für Benzin und Diesel dadurch sinken. Dummerweise ist der Ölpreis in diesen 18 Tagen aber weiter gestiegen – von 95 Dollar je Barrel auf zuletzt wieder über 110. Was bedeutet der zweimonatige Rabatt nun? Sinken die Preise sofort am 1. Mai? Wer profitiert wirklich? Und welche Alternativen gibt es? Ein Überblick.