Am 1. Juli endet der „Tankrabatt“ auf Benzin und Diesel. Also heute noch schnell tanken? Wann die Mineralölkonzerne die Preise erhöhen und wer von der Steuersenkung profitiert hat.

An diesem Mittwoch wird die Energiesteuer auf Sprit wieder erhöht, der „Tankrabatt“ endet. Benzin und Diesel könnten dann wieder deutlich teurer werden, schätzt der ADAC. Zwar seien bereits in den vergangenen Tagen Preissprünge zu beobachten gewesen, aber „wir gehen davon aus, dass heute um zwölf Uhr die Preise nochmal stärker steigen als zuletzt. Man sollte heute rechtzeitig vor zwölf Uhr tanken“, empfiehlt der Automobilclub. Größere Preissprünge seien bereits in den vergangenen Tagen zu beobachten gewesen.