In Bayern beginnen am Montag die Sommerferien – endlich Zeit für Erholung und neue Perspektiven. Viele lernen bei dieser Gelegenheit auch die Spritpreise in Europa aus eigener Anschauung kennen. Allerdings ist das nicht unbedingt erfreulich.
Ferienstart in BayernUrlaub in Europa – wo Sprit teuer und wo er günstig ist
Lesezeit: 1 Min.
Mit dem Auto in die Ferien? Für die reisefreudigen Deutschen ist das auch eine unangenehme Erfahrung: Benzin und Diesel sind vielerorts in der EU günstiger als daheim – doch im Urlaub ist das oft ein Vorteil.
Von Hendrik Munsberg
Lesen Sie mehr zum Thema