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Ferienstart in BayernUrlaub in Europa – wo Sprit teuer und wo er günstig ist

Lesezeit: 1 Min.

Benzin und Diesel sind im benachbarten Ausland oft billiger.
Benzin und Diesel sind im benachbarten Ausland oft billiger. Marco Alpozzi/LaPresse via AP

Mit dem Auto in die Ferien? Für die reisefreudigen Deutschen ist das auch eine unangenehme Erfahrung: Benzin und Diesel sind vielerorts in der EU günstiger als daheim – doch im Urlaub ist das oft ein Vorteil.

Von Hendrik Munsberg

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In Bayern beginnen am Montag die Sommerferien – endlich Zeit für Erholung und neue Perspektiven. Viele lernen bei dieser Gelegenheit auch die Spritpreise in Europa aus eigener Anschauung kennen. Allerdings ist das nicht unbedingt erfreulich.

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