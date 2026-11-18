Union und SPD einigen sich auf einen Spritpreisdeckel, aber zunächst lediglich für drei Monate. Unklar ist, ob die Preise an den Tankstellen dadurch wirklich sinken.

Geschickt verhandeln, Kompromisse schließen, jeder Partei einen Teil des Erfolgs gönnen, Konflikte früh entschärfen, nicht zu spät entscheiden, im Zweifel ein Machtwort sprechen, all das gilt als die Kunst des guten Regierens. Möglicherweise aber ist ein Instrument, das für deutsche Koalitionen typisch war, bisher zu wenig beachtet worden: der Deckel. Er kommt ins Spiel, wenn externe Krisen, die die Regierung nicht beeinflussen kann, das Land erschüttern. Als Russland die Ukraine überfiel und in der Folge die Energiepreise in die Höhe schossen, kamen zum Beispiel gleich drei Preisdeckel zur Anwendung – für Gas, Strom und Fernwärme.