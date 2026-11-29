Der Nachfolger des Tankrabatts nimmt Gestalt an. Doch wie genau funktioniert die Preisobergrenze, die vom 4. Januar an gelten soll? Und hilft sie überhaupt? Das Wichtigste im Überblick.

Noch bis Silvester gilt der Tankrabatt, der den Preis für Sprit senken und Autofahrerinnen und Autofahrer entlasten soll. Wenn die Energiesteuer zum Jahreswechsel aber wieder auf ihr Ursprungsniveau steigt, erhöhen die Mineralölkonzerne die Preise wieder – und das vermutlich deutlich. Um das zu verhindern, plant die Bundesregierung einen Spritpreisdeckel, der vom 4. Januar an gelten und die Margen der Mineralölindustrie begrenzen soll. Was bedeutet das genau und hilft ein solcher Deckel wirklich, um hohe Preise zu verhindern? Die wichtigsten Fragen und Antworten.