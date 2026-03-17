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TankenWas bringt die Spritpreisbremse?

Lesezeit: 2 Min.

In Österreich gilt die Spritpreisbremse schon länger.
In Österreich gilt die Spritpreisbremse schon länger. IMAGO/Roland Mühlanger

Die Bundesregierung will durchsetzen, dass Tankstellen nur noch einmal am Tag die Preise für Benzin und Diesel erhöhen dürfen. Doch dadurch könnte es für einige Autofahrer sogar noch teurer werden.

Von Silvia Liebrich

Die schwarz-rote Koalition nimmt die Mineralölbranche ins Visier. Grund dafür sind die hierzulande stark gestiegenen Spritpreise infolge des Iran-Kriegs. Die vergangene Woche beschlossene Spritpreisbremse, die nach dem Willen der Bundesregierung noch vor Ostern eingeführt werden soll, soll es nun richten. Tankstellenbetreiber dürfen ihre Preise dann nur noch einmal am Tag erhöhen, und zwar um zwölf Uhr mittags. Senken können sie dagegen so oft, wie sie wollen. Vorbild dafür ist Österreich, wo dieses Modell bereits umgesetzt wird. Doch werden Benzin und Diesel für Autofahrer dadurch tatsächlich günstiger?

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