Auf der Homepage des Axel Springer Verlags ist ein PDF abrufbar mit dem Titel „Satzung der Axel Springer SE“. Das Dokument ist zwar schon etwas älter, der Inhalt ist am Freitag dennoch gewissermaßen zum Thema geworden im Vereinigten Königreich. Unter Paragraph drei steht dort: Das Unternehmen trete ein für „den freiheitlichen Rechtsstaat Deutschland als Mitglied der westlichen Staatengemeinschaft und die Förderung der Einigungsbemühungen der Völker Europas“. Manche Leser des Daily Telegraph wählten am Freitag etwas einfachere Formulierungen, um zu beschreiben, wofür der Springer-Verlag ihrer Ansicht nach steht. Und damit auch, was es für sie bedeutet, wenn eine Zeitung wie der Telegraph zur Springer-Gruppe gehört.