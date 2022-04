Hochbetrieb im Stadium Swim in Las Vegas an einem heißen Tag im vergangenen Sommer.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es gibt den einen Typen im Stadium Swim in Las Vegas, der fällt auf - weil er nicht auffällt. Die anderen 3999 Gäste im größten Wettbüro der Welt plantschen in sechs Swimmingpools vor einer 530-Quadratmeter-Leinwand, auf der gleichzeitig vier Basketball-Partien zu sehen sind. Sie bejubeln oder befluchen jede einzelne Aktion, lassen sich von Frauen in Bikinis mit Champagner besprühen und zahlen 25 Dollar pro Mass Bier. Dieser eine Typ aber sitzt mit Laptop und Handy bewaffnet in einer Hütte im Schatten, völlig emotionslos; auf dem Shirt steht: "Good teams win, great teams cover" - gute Teams siegen, großartige sorgen für den richtigen Vorsprung. Weil Zocker dann gewinnen.