Ein Laden für Sportwetten in der Bremer Innenstadt.

Von Nils Wischmeyer, Köln

Wer am Wochenende den Auftakt der Fußballbundesliga verfolgt hat, konnte die Werbung für Sportwetten nicht übersehen. Wie auch? Fast alle Erstligavereine haben einen Glücksspielanbieter als Sponsor, der auf Trikots, Bandenwerbung oder den vereinseigenen Kanälen dafür wirbt, dass die Fußballfans Wetten abschließen sollen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) lässt sich fürstlich von Marktführer Tipico bezahlen. Und auf den Mattscheiben in heimischen Wohnzimmern flimmern die immer schrilleren Werbefilmchen in jeder Sportsendung. Wie könnte man das noch übersehen?