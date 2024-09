Die Werbebudgets der Wettanbieter gehen in die Milliarden. Für Suchtprävention gibt es dagegen kaum Geld, kritisiert der Bundessuchtbeauftragte Burkhard Blienert. Er sagt: „Das muss sich schnellstens ändern.“

Von Nils Heck, Köln

Die Werbung für Sportwetten ist in Deutschland allgegenwärtig. Auf Trikots, bei Sportübertragungen und auf Social Media werden Jugendliche und Erwachsene mit Werbung im Wert von vielen Milliarden Euro überflutet. In kurzen Filmen und auf Werbebanden locken große Anbieter wie Tipico, Betano oder Oddset mit großen Gewinnsummen oder lukrativen Boni für Neukunden. Nahezu jeder Bundesligaverein hat einen Wettanbieter als Sponsor. Auch die Fußball-EM in Deutschland kam nicht ohne aus.