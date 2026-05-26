Gibt es im oft kühlen Geschäft des Hochleistungssports noch eine Balance zwischen Moral und Medaillen? Der Stiftung Deutsche Sporthilfe ist zu solchen Fragen in der Vergangenheit meist mehr eingefallen als die simplen Botschaften anderer Mitspieler auf dem Feld der Sportpolitik. Ihr langjähriger Vorstand Hans Wilhelm Gäb galt sogar als Gewissen des deutschen Sports: Vor zehn Jahren hatte er einen Orden zurückgegeben, den ihm das Internationale Olympische Komitee (IOC) verliehen hatte, weil das IOC Russlands Mannschaft trotz Staatsdopings weiter hatte starten lassen. „Leistung, Fairplay, Miteinander“, diesen Wertedreiklang hat sich die Stiftung selbst gegeben– und ihn immer wieder mit Leben gefüllt. Erst kürzlich hat die Sporthilfe bekannt gegeben, Athletinnen und Athleten während Schwangerschaft und Familiengründung noch besser zu fördern.