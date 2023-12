Von Uwe Ritzer, München

Mitte November wurde der offizielle Spielball vorgestellt, nach und nach folgen in den kommenden Wochen die Trikots der Nationalmannschaften und natürlich auch die Schuhe, mit denen die Stars bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland spielen werden. Parallel zum angestammten Wintersportgeschäft sorgt das größte Sportereignis 2024 - neben den Olympischen Spielen in Paris - in kommender Zeit für stetigen Nachschub in den Regalen der Sportfachhändler; in den tatsächlichen Regalen, aber auch den virtuellen in den Online-Shops. Der Sportfachhandel verknüpft hohe Erwartungen mit dem Sportjahr 2024. Von dem wird nach Einschätzung vieler Experten auch Sport-Scheck profitieren - aktuelle Pleite hin oder her.