Rostock (dpa/mv) - Die 7. Messe Spielidee beginnt am heutigen Freitag in der Rostocker Hansemesse. Sie ist nach Angaben der Veranstalter der größte Verkaufsplatz für Spiele, Modellbau und kreatives Gestalten in Norddeutschland. Die Messe biete die Gelegenheit, sich bei rund 100 Ausstellern über Trends und neue Techniken zu informieren, teilte der Veranstalter mit. Dabei sei die Veranstaltung dreigeteilt: die Spielidee, die Modellidee und die Kreatividee. Es werde versucht, mit vielen Mitmachaktionen ein Familienerlebnis zu schaffen. Bis Sonntag werden rund 24 000 Besucher erwartet.