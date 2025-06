Die Preise könnten in diesem Jahr manchem den Spaß am Speiseeis verderben. Knapp zwei Drittel der Menschen in Deutschland halten sie für zu hoch, wie eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag der Nachrichtenagentur dpa zeigt. Sechs von zehn Menschen bestellen aufgrund der gestiegenen Preise demnach „immer“ oder „gelegentlich“ weniger Kugeln als noch vor fünf Jahren. Für 28 Prozent hat der Eispreis hingegen keinen Einfluss auf die Zahl der Kugeln. Die meisten kaufen zwei (50 Prozent) oder drei (23 Prozent).

In manchen Regionen Deutschlands sei Eis im Vergleich zum Vorjahr teurer geworden, sagt die Sprecherin des Verbandes der italienischen Speiseeishersteller in Deutschland (Uniteis), Annalisa Carnio: „Einige Eisdielen haben die Preise erhöht.“ Die Preise für eine Kugel Eis schwanken ihr zufolge stark. In einem Eiscafé mit großer Terrasse und viel Personal im Zentrum einer Großstadt sei es teurer als in einer kleinen Eisdiele auf dem Land. Die Spanne reiche von 1,30 Euro auf dem Land bis 2,80 Euro in Großstädten wie Hamburg oder München. Insgesamt sei das Preisniveau jedoch relativ stabil.

Uniteis vertritt die Interessen von 900 Mitgliedern mit etwa 2000 Eisdielen, die ihr Eis selbst produzieren. Die Gesamtzahl der Betriebe in Deutschland ist höher. Nach Angaben des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga waren es 2023 rund 5000.