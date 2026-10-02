Apples Mac Book Neo sollte eigentlich der Konkurrenz im unteren Preissegment Kunden abjagen. 699 Euro, das war tatsächlich ein Kampfpreis. Doch mittlerweile kostet das Einstiegsmodell 799 Euro und das mit 512 statt 256 Gigabyte Festplattenspeicher sogar 899 Euro. Apple hat schon immer gerne hingelangt bei Preisen für mehr Speicher, auch wenn der damals viel weniger kostete. Aber das hat sich drastisch geändert. Speicher, meist als selbstverständlich hingenommen, ist extrem knapp und daher auch sehr teuer. Und die schlechte Nachricht ist: Das wird auch noch länger so bleiben. Führende Hersteller wie Micron oder Samsung rechnen damit, dass die Knappheit noch bis 2028 anhalten könnte.

Das Hauptproblem dahinter: Der Bedarf ist durch KI-Rechenzentren sehr schnell sehr stark angestiegen. Darauf waren die Hersteller nicht vorbereitet. Sie müssen wegen der eigentlich recht geringen Margen in diesem Wirtschaftszweig darauf achten, dass ihre Fabriken nahezu voll ausgelastet sind. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sie in den bestehenden Fabs, wie man die Chip-Fabriken im Fachjargon nennt, die Produktion kaum nennenswert steigern können. Im 24/7-Betrieb laufen die Fabs ohnehin.

Doch nicht nur der unerwartet hohe Bedarf sorgt für Knappheit, sondern auch die Knappheit an Fabs. 2024 machten Speicherhersteller hohe Verluste, weil sie mehr produzierten als gebraucht wurde. Sie schoben daher den Bau neuer Werke auf. Das kommt jetzt noch als verschärfender Faktor der Krise hinzu.

Es dauert Jahre, eine neue Fab aufzubauen

Denn es dauert um die drei Jahre, bis eine neue Fab in nennenswertem Umfang brauchbare Chips produzieren kann. Vor allem bis die Reinräume eingerichtet und die sündhaft teuren Geräte darin eingefahren sind, vergeht viel Zeit. Und wenn dann die ersten Siliziumscheiben durch die Maschinen laufen, dauert allein der Produktionsprozess mit seinen hunderten von Arbeitsschritten noch einmal einige Monate.

Die Hersteller von Speicherchips und ihre Kunden sind also ein weiteres Mal Opfer eines Phänomens geworden, das in der Wirtschaftswissenschaft als Schweinezyklus bekannt ist. Gibt es zu viele Schweine auf dem Markt, sinken die Preise. Manche Landwirte beschließen dann, keine Schweine mehr zu züchten. Das Angebot sinkt, der Preis steigt. Worauf manche Landwirte angesichts der Gewinnaussichten auf Schweinezucht umsteigen. Es gibt wieder mehr Schweine, die Preise sinken wieder.

Bei den Speicherherstellern ist dieser Zyklus wohlbekannt. Immer wieder hat es in den vergangenen Jahrzehnten starke Schwankungen bei den Preisen für Speicherbausteine gegeben. Intel hatte als Speicherhersteller begonnen, sich dann aber von dem Geschäft verabschiedet. Inzwischen überlegt man offenbar wieder, in die Herstellung von Speicherbausteinen einzusteigen.

Verschiedene Arten von Speicher

Speicher ist nicht gleich Speicher. Für Endverbraucher wichtig sind vor allem Flash-Speicher und RAM-Speicher. Flash-Bausteine stecken auf den Kärtchen, die inzwischen in den meisten Computern die rotierenden Festplatten von früher ersetzt haben. Sie behalten die gespeicherten Daten auch wenn sie vom Strom getrennt werden.

RAM-Speicher arbeiten meist schneller als Flash-Speicher und dienen als Zwischenspeicher, in den der Hauptprozessor des Computers oder Smartphones Daten auslagert und wieder abruft. Sie „vergessen“ ihre Daten, wenn etwa der Computer ausgeschaltet wird.

Die allgemeine Miniaturisierung, durch die auf Prozessoren heute Milliarden von Transistoren auf der Fläche eines Fingernagels untergebracht werden können, hat auch vor den Speichermodulen nicht haltgemacht. Auch sie können gewaltige Datenmengen auf kleinstem Raum speichern. Deshalb braucht es zu ihrer Herstellung auch ähnliche hochentwickelte Maschinen wie bei den Hauptprozessoren.

Die derzeit führenden Hersteller für die verschiedenen Arten von Speicherchips sind Samsung, SK hynix und Micron. Sie fahren derzeit gewaltige Margen ein, wissen aber auch: Schon der nächste Zyklus kann ihr Geschäft wieder schwieriger machen.