Von Kathrin Werner

Wenn Deutsche Furcht vor der Kraft ihrer eigenen Worte haben, bedienen sie sich gern der englischen Sprache. Auf Englisch klingt alles nur halb so ernst, so nach Hollywood und Land der unbegrenzten Möglichkeiten. „I love you“ geht zum Beispiel leichter über die Lippen als „Ich liebe dich“. Auch bei Politikern sieht man dieses Phänomen gerade. „Whatever it takes“, sagt Friedrich Merz. „No limit“, sagt Markus Söder. Sie meinen: Wenn es darum geht, Europa zu verteidigen, spielt Geld keine Rolle mehr. Auch die Schulden nicht.