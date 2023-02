Was, wenn die Sparkasse nach vielen Jahren plötzlich das Konto kündigt?

Weil viele Kunden neuen Preisen und Geschäftsbedingungen nicht zugestimmt haben, erhalten sie nun eine Kündigung . Was Betroffene nun tun können.

Von Meike Schreiber und Felicitas Wilke, München, Frankfurt

Es sind jene Briefe, die viele Menschen erst einmal beiseitelegen: In den vergangenen Monaten aber bekamen sämtliche Bankkunden in Deutschland Post von ihrem Geldhaus, oft nicht nur einmal, sondern zweifach, dreifach. Es ging um eine Unterschrift, darum, dass die Kunden den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zustimmen, sich also auch einverstanden erklären mit etwaigen Gebührenerhöhungen. Tausende von Kunden aber haben die Briefe offenbar erst einmal ignoriert. Die Folge: Derzeit schicken Banken und Sparkassen zu Tausenden Kündigungsschreiben ins Land. Spitzenreiter scheint die Sparkasse Köln-Bonn zu sein, die drittgrößte Sparkasse des Landes, die unlängst 38 000 Kündigungsschreiben versandt hat, das entspricht rund fünf Prozent aller Kunden der Sparkasse. Bereits Ende Oktober hatte die Sparkasse Nürnberg rund 10 000 Kunden gekündigt. Die wichtigsten Fragen und Antworten.