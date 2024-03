Von Meike Schreiber, Frankfurt

Großzügig austeilen konnten die Sparkassen schon immer, nicht unbedingt in Form hoher Guthabenzinsen an ihre Kunden, aber in jedem Fall rhetorisch. In den Jahren der Null- und Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) schwangen sich die Sparkassenfunktionäre regelmäßig zu "obersten Sparerschützern" auf. Kaum eine ihrer Pressekonferenzen verging ohne heftige Angriffe auf die EZB und deren lockere Geldpolitik: Diese würde nicht nur riesige Versorgungslücken aufreißen, die Bürger würden auch "schleichend enteignet". Selbst via Bild-Zeitung wetterten die Sparkassen gegen "Null-Zins-Draghi" und forderten den früheren Zentralbank-Chef per offenem Brief zu einer Zinserhöhung auf.