Der sehr männlich geprägte Sparkassenverband hat erstmals die Chance auf eine Frau an der Spitze. Doch nun sät ein einflussreicher Funktionär Zweifel.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

Deutschlands Sparkassen gelten nicht unbedingt als Karriereschmieden für weibliche Führungskräfte. Ihre Branchentreffen sind geprägt von dunklen Anzügen und roten Krawatten. Unter den 829 Vorständen in bundesweit gut 360 Sparkassen gibt es bislang nur 57 Frauen - ein Anteil von 6,4 Prozent, wie das Analysehaus Barkow Consulting unlängst ermittelt hat. Aber immerhin: Zuletzt stieß im Vorstand des Dachverbandes DSGV sogar eine Frau hinzu. Auch sie mahnte zum Amtsantritt Verbesserung in Sachen Frauenförderung an und sagte, es gebe "noch Luft nach oben".