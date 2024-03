Von Meike Schreiber, Frankfurt

Die Strategie des neuen Sparkassenpräsidenten klingt zunächst einmal wenig originell: Geht es nach Ulrich Reuter, sollen die gut 350 kommunalen Institute die Kundenzufriedenheit wieder in den Mittelpunkt stellen. Am Dienstag, auf seiner ersten Bilanzpressekonferenz, versprach er jedenfalls: "Wir wollen die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden erhöhen - in erster Linie durch gute Leistungen, die ihren Preis wert sind."