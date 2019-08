7. August 2019, 19:38 Uhr Verbraucherrechte Wenn die Bank den Sparvertrag kündigt

Viele Sparkassen-Kunden schlossen langfristige Sparverträge als lukrative Geldanlage ab. Doch allein in Nürnberg verschickte die Bank im Mai plötzlich Kündigungen an 16 000 Sparer. Und das ist erst der Anfang.

Von Tobias Bug, Nürnberg

128 Euro zahlt Richard E. im Monat auf sein Sparkonto ein - 1536 Euro im Jahr. Die Hälfte, 768 Euro, legte die Sparkasse Nürnberg Anfang des Jahres obendrauf. Ein Sparvertrag, von dessen 50-Prozent-Prämie Bankkunden heute träumen. Ende Juni kündigte die Sparkasse Nürnberg 21 000 Prämiensparverträge, so auch den des Rentners aus Pleinfeld in Mittelfranken. Die hohen Prämien seien wegen der Minuszinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht mehr marktgerecht, heißt es in der Kündigung. "Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich ...