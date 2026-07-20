Die Sparkassen rollen mit S-Neo ein Angebot aus, das Trade Republic und andere Broker angreifen soll. Für wen es sich lohnt – und für wen so gar nicht.

In der Corona-Pandemie haben die Deutschen ihre Liebe zu Aktien, ETF-Sparplänen und Anleihen entdeckt und einen wahren Hype bei sogenannten Neobrokern ausgelöst. Die jungen Finanz-Start-ups wie Trade Republic oder Scalable Capital waren damals mit besonders günstigen Angeboten für Depots am Markt und konnten viele Millionen Anlegerinnen und Anleger von sich überzeugen.