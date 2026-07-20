In der Corona-Pandemie haben die Deutschen ihre Liebe zu Aktien, ETF-Sparplänen und Anleihen entdeckt und einen wahren Hype bei sogenannten Neobrokern ausgelöst. Die jungen Finanz-Start-ups wie Trade Republic oder Scalable Capital waren damals mit besonders günstigen Angeboten für Depots am Markt und konnten viele Millionen Anlegerinnen und Anleger von sich überzeugen.
GeldanlageAlles, was Sie zum neuen Sparkassen-Broker wissen müssen
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Die Sparkassen rollen mit S-Neo ein Angebot aus, das Trade Republic und andere Broker angreifen soll. Für wen es sich lohnt – und für wen so gar nicht.
Von Nils Heck
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