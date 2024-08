SZ Plus Cannabisanbau in Almería : Wenn Spaniens Blüten blühen

Wer in Roquetas de Mar mit der Polizei unterwegs ist, spürt dem Marihuanaduft hinterher – und dem geklauten Strom. In verrammelten Wohnungen bauen Banden unter Halogenscheinwerfern an. Und die Ermittler? Sind machtlos.

Von Patrick Illinger