Viele junge Spanier leben noch bei ihren Eltern. Wer in Ruhe Freunde treffen will, macht dies lieber draußen im Grünen.

Mit viel Liebe hat Izarne Oyarzabal an dem Modell für ihre Diplomarbeit im Fach Architektur an der Complutense-Universität in Madrid gearbeitet: ein Gebäude für die staatlichen Bildarchive. Doch als sie es vor fünf Jahren der Examenskommission vorführte, wusste sie längst, dass es keine Chance haben wird, jemals in einem Architektenwettbewerb vorgestellt zu werden. Denn während sie studiert hatte, war die spanische Wirtschaft abgestürzt, Folge des Platzens einer gigantischen Immobilienblase.