30. Januar 2019, 05:24 Uhr Für Betriebsrenten Spahn fordert Geld - Scholz lässt ihn auflaufen

Gesundheitsminister Spahn will Rentner bei den Krankenkassenbeiträgen entlasten. Der Staat zahlt das nicht, stellt Finanzminister Scholz klar - aber die Krankenkassen hätten doch das Geld.

Von Cerstin Gammelin und Henrike Roßbach, Berlin

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Betriebsrentner bei den Krankenkassenbeiträgen entlasten, stößt mit der Finanzierung des Vorhabens aber auf Widerstand bei Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Spahn hat einen Gesetzentwurf in die Ressortabstimmung geschickt, der die Halbierung der "Doppelverbeitragung" von Betriebsrenten vorsieht. In dem Entwurf, der der SZ vorliegt, beziffert er die Kosten für die Krankenversicherung auf drei Milliarden Euro jährlich; 2,5 Milliarden Euro davon fordert er als Zuschuss aus dem Bundeshaushalt. Die restlichen 500 Millionen Euro sollen die Beitragszahler tragen.

Ein Sprecher von Scholz sagte der SZ, der Minister teile zwar das Anliegen, die Doppelverbeitragung von Betriebsrenten abzuschaffen. Allerdings sei im Bundeshaushalt kein zusätzliches Geld dafür vorhanden. "Die Finanzlage der Krankenkassen sieht hingegen deutlich besser aus, weshalb Jens Spahn auf der Suche nach der Finanzierung dort fündig werden könnte." Die Replik aus dem Gesundheitsressort kam prompt. Spahns Sprecher sagte, der Koalitionsvertrag sehe ohnehin schon mehr Steuermittel für die gesetzliche Krankenversicherung vor, auf Bestreben der SPD. "Und die SPD will die Betriebsrentner entlasten. Das kann kaum allein zu Lasten der Beitragszahler gehen." Sie rechneten deshalb "mit der Bereitschaft des Finanzministers, sich hier substanziell einzubringen". Bisher werden bei Betriebsrenten in der Ein- und der Auszahlungsphase Beiträge fällig.