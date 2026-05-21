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Space-XWird diese Rakete die Börse beflügeln?

Lesezeit: 7 Min.

Der bisher letzte Testflug des „Starship“ von Space-X verlief im Oktober vergangenen Jahres erfolgreich.
Der bisher letzte Testflug des „Starship“ von Space-X verlief im Oktober vergangenen Jahres erfolgreich. Steve Nesius/Reuters

Das „Starship“ startet zum zwölften Testflug. Und in wenigen Wochen soll Space-X beim Börsengang alle Rekorde brechen. Dem jetzt veröffentlichten Börsenprospekt zufolge machte das Unternehmen im vergangenen Jahr fünf Milliarden Dollar Verlust. Was Anleger wissen sollten.

Von Gunnar Herrmann und Dieter Sürig

Es ist wieder so weit: Raumfahrtbegeisterte versammeln sich in Texas, um den Start der größten Rakete zu bewundern, die bislang von Menschen gebaut wurde. Frühestens an diesem Donnerstagnachmittag, Ortszeit, sollen die Triebwerke zünden. Diesmal dürften neben den üblichen Schaulustigen auch Finanzexperten genauer hinsehen, wenn das Starship abhebt. Denn Space-X, das Unternehmen hinter der Riesenrakete, möchte schon bald an die Börse: Am Mittwoch bestätigte das Unternehmen dies öffentlich und legte Ertragszahlen vor. Im Moment enthalten sie noch hohe Verluste von knapp fünf Milliarden Dollar. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuvor unter Berufung auf Insider berichtet, dass der Ausgabepreis am 11. Juni festgelegt werden soll, von 12. Juni an sollen die Aktien dann handelbar sein. Auch an der Wall Street peilt Firmengründer Elon Musk Rekorde an: Es wird nicht weniger erwartet als der größte Börsengang der Geschichte. Beflügelt wird die Fantasie der Anleger aber nicht nur von der großen Rakete.

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