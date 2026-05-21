Es ist wieder so weit: Raumfahrtbegeisterte versammeln sich in Texas, um den Start der größten Rakete zu bewundern, die bislang von Menschen gebaut wurde. Frühestens an diesem Donnerstagnachmittag, Ortszeit, sollen die Triebwerke zünden. Diesmal dürften neben den üblichen Schaulustigen auch Finanzexperten genauer hinsehen, wenn das Starship abhebt. Denn Space-X, das Unternehmen hinter der Riesenrakete, möchte schon bald an die Börse: Am Mittwoch bestätigte das Unternehmen dies öffentlich und legte Ertragszahlen vor. Im Moment enthalten sie noch hohe Verluste von knapp fünf Milliarden Dollar. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuvor unter Berufung auf Insider berichtet, dass der Ausgabepreis am 11. Juni festgelegt werden soll, von 12. Juni an sollen die Aktien dann handelbar sein. Auch an der Wall Street peilt Firmengründer Elon Musk Rekorde an: Es wird nicht weniger erwartet als der größte Börsengang der Geschichte. Beflügelt wird die Fantasie der Anleger aber nicht nur von der großen Rakete.