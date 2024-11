Die größte jemals gebaute Rakete, das „Starship“ von Space X, hat einen weiteren Testflug mit gemischtem Ergebnis beendet. Der etwa einstündige Test der Rakete wurde von Elon Musks privaten Raumfahrtunternehmen als Fortschritt gefeiert. Einen Makel gab es jedoch: Die untere Raketenstufe konnte nicht wie geplant zur Startrampe zurückgebracht werden. Statt in die vorgesehenen Fangarme am Startturm zurückzukehren, landete die Trägerrakete „Super Heavy“ in einer Meeresbucht, nachdem sie in letzter Minute dorthin umgeleitet wurde.