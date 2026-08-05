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RaumfahrtSpace-X verdoppelt seinen Umsatz und halbiert seinen Verlust

Lesezeit: 5 Min.

Die Bilanz war besser als erwartet: Eine Falcon-Rakete vor einem Space-X-Gebäude in Kalifornien.
Die Bilanz war besser als erwartet: Eine Falcon-Rakete vor einem Space-X-Gebäude in Kalifornien. Justin Sullivan/Getty Images via AFP

Zum ersten Mal seit dem Börsengang legt Elon Musks Weltraumfirma Quartalszahlen vor. Die sind besser als erwartet – aber an der Börse fällt die erste Reaktion dennoch verhalten aus.

Von Gunnar Herrmann und Dieter Sürig

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Auf dem Mond erleidet Space-X an diesem Mittwochmorgen eine spektakuläre Bruchlandung: Gegen 8.30 Uhr europäischer Zeit wird dort voraussichtlich die ausgediente obere Stufe einer Falcon-Rakete einschlagen. Dabei wird sie so viel Staub aufwirbeln, dass man das Spektakel sogar von der Erde aus sehen kann.

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