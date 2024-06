Das Space-X-Raumschiff von Unternehmer Elon Musk kommt weiter als bei den bisherigen drei Anläufen. Der deutsche Astronaut Matthias Maurer bereitet schon mal Mondflüge vor – doch Musk will noch weiter. Beginnt jetzt eine neue Ära der Raumfahrt?

Von Dieter Sürig

Der Weg zum Mars ist ziemlich holprig. Die letzten Meilen auf dem Highway 4, der von Brownsville im Süden von Texas direkt an der Starship-Startrampe von Space-X vorbeiführt, sind von Schlaglöchern übersät. Wenig futuristisch. Auch wenn Space-X in großen Lettern damit wirbt, dass hier das „Gateway to Mars“ sei – das Tor für diejenigen, die eines Tages zum roten Nachbarplaneten aufbrechen wollen. Firmenchef und Marsfan Elon Musk hat hier erst im April seinen Mitarbeitern erzählt, wie der Mensch den Mars besiedeln kann.