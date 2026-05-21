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MeinungBörseBodenständig bleiben mit Space-X

Kommentar von Gunnar Herrmann

Lesezeit: 2 Min.

Die „Starship“-Stufe auf dem Weg zur Startrampe in Starbase, Texas: Der Weltraum beflügelt gerade die Fantasie der Börse.
Die „Starship“-Stufe auf dem Weg zur Startrampe in Starbase, Texas: Der Weltraum beflügelt gerade die Fantasie der Börse. Steve Nesius/REUTERS

Der größte Börsengang der Geschichte steht kurz bevor. Für Anleger bietet sich eine gute Gelegenheit, Ruhe zu bewahren.

Science-Fiction-Autoren und Börsenspekulanten haben eine Menge gemeinsam. Ihr Denken beginnt oft mit der Fragestellung: Was wäre wenn? Was wäre, zum Beispiel, wenn Menschen auf dem Mars lebten? Science-Fiction-Autoren können aus dieser Frage ein grandioses TV-Spektakel wie die Apple-Serie „For all mankind“ machen. Börsenspekulanten machen daraus eine Anlageidee. Und kaufen dann Aktien eines Unternehmens, das den Mars besiedeln möchte. Beide Ergebnisse haben gemeinsam: Sie lassen Fantastisches real und greifbar erscheinen. Das macht die Faszination aus.

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SZ PlusVon Gunnar Herrmann und Dieter Sürig

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