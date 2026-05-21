Science-Fiction-Autoren und Börsenspekulanten haben eine Menge gemeinsam. Ihr Denken beginnt oft mit der Fragestellung: Was wäre wenn? Was wäre, zum Beispiel, wenn Menschen auf dem Mars lebten? Science-Fiction-Autoren können aus dieser Frage ein grandioses TV-Spektakel wie die Apple-Serie „For all mankind“ machen. Börsenspekulanten machen daraus eine Anlageidee. Und kaufen dann Aktien eines Unternehmens, das den Mars besiedeln möchte. Beide Ergebnisse haben gemeinsam: Sie lassen Fantastisches real und greifbar erscheinen. Das macht die Faszination aus.