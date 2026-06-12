Space-X ist erst der Anfang. Mit Anthropic und OpenAI drängen noch zwei weitere Schwergewichte aufs Parkett. Warum jetzt alle an die Börse wollen - und was das für die Aktienmärkte bedeuten könnte.

An den Börsen ist wieder einmal die Zeit der futuristischen Träume angebrochen. Weltraumkolonien, Raketen, künstliche Intelligenz - mit solchen Ideen hat Space-X die Anleger begeistert und am Freitag 75 Milliarden Dollar an der Technologiebörse Nasdaq eingesammelt. Es ist der größte Börsengang der Wirtschaftsgeschichte. Nun bleibt es spannend: In den nächsten Tagen und Wochen wird sich zeigen, ob die SpaceX-Aktie ihren auf sehr hohen Erwartungen basierenden Kurs halten kann. Der Erfolg von Musks IPO, wie Börsengänge im Finanzenglisch genannt werden, gilt als Stimmungstest. Denn derzeit planen mit Anthropic und OpenAI noch zwei weitere Unternehmen Mega-Börsengänge. Und die Folgen könnten auf dem gesamten Aktienmarkt zu spüren sein.