Elon Musk hat dem Erfolg seines Raumfahrtkonzerns Space-X alles untergeordnet. Jetzt will er mit ihm den größten Börsengang aller Zeiten hinlegen. Doch sein Traum vom Mars ist eine riskante Wette.

Wenn Homer Pompa über Elon Musk spricht, muss er sich erst mal einen Joint anzünden. Er sitzt auf einem alten Gartenstuhl vor seinem Wohnwagen, der schon bessere Tage gesehen hat, auf dem Boden türmen sich Plastikflaschen. „Er ist ein Oligarch, und das gefällt mir nicht“, sagt er mit heiserer Stimme. Vor 20 Jahren zog Pompa, ein Vietnamveteran mit vom Leben gegerbter Haut, in das abgelegene Feuchtgebiet im Süden von Texas. Er wollte seine Ruhe haben. Seine Dogge, die 17 Katzen und zwei Ziegen, die auf seinem Grundstück herumstreunen, sind ihm Gesellschaft genug.