Space-X-Gründer Elon Musk plant nicht nur den bisher gewaltigsten Börsengang seit Erfindung der Aktie. Er will auch eine kleine Gratifikation für eine Millionenstadt auf dem Mars einstreichen.

Sofern es bei dem mutmaßlich ersten Billionär der Welt überhaupt irgendeine Relevanz haben mag: Space-X-Gründer Elon Musk hat mit dem geplanten Börsengang womöglich auch einen weiteren Baustein für die wohl eher noch lückenhafte Altersvorsorge seiner mindestens 13 Kinder und deren Nachkommen gelegt. Als Gründer, Chef und Mehrheitseigner der Raumfahrtfirma hat er sich einen satten Bonus in den Börsenprospekt schreiben lassen, der dem Rekord-Börsengang irgendwann eine ebenso rekordverdächtige Zusatzgratifikation für den reichsten Menschen der Welt folgen lassen könnte.