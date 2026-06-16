Wenige Tage nach dem Börsenstart hat Space-X den Hype um seine Aktien mit der Übernahme der KI-Softwarefirma Anysphere weiter befeuert. Der Börsenkurs von Musks Weltraumfirma stieg am Dienstagnachmittag auf mehr als 210 Dollar. Zum Börsengang an der Technologiebörse Nasdaq war Space-X am Freitag mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar gestartet. Schon diese Bewertung galt als sehr hoch, die Firma hatte im vergangenen Jahr fünf Milliarden Dollar Verlust verbucht, bei einem Umsatz von etwa 19 Milliarden Dollar. Mit den Kursgewinnen der vergangenen Tage ist Space-X nun auf dem Weg, Amazon als fünftwertvollstes Unternehmen der Welt abzulösen. Amazon hatte 2025 einen Umsatz von mehr als 700 Milliarden Dollar verbucht. Die Marktkapitalisierung von Space-X liegt im Moment bei weit mehr als zwei Billionen Dollar.