An der Wall Street stecken Investoren gerade Milliarden in Firmen, die kaum mehr sind als ein Briefkasten.

Von Victor Gojdka, Frankfurt

Vielleicht ist in ganz Deutschland gerade niemand so dicht am Puls der Börsen wie Oliver Leipholz im bayerischen Örtchen Keferloh. Gerade einmal zwei Straßen hat der Weiler, bloß 19 Einwohner, dazu immerhin eine Tankstelle und einen Gasthof. Trotzdem läuft auch von hier aus eine der derzeit heißesten Wetten der Finanzwelt: Denn Leipholz, weiche Gesichtszüge, welliges Haar, ist Vermögensverwalter und hat Millionen Euro aus dem Vermögen seiner Kunden in Blanko-Firmen investiert - in Unternehmen, die kein eigenes Geschäft machen und auch sonst kaum mehr sind als ein Briefkasten.