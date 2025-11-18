Deutschland ringt um die Zukunft des Sozialstaats. Diese Zukunft zu gestalten, ist eine kaum zu lösende Aufgabe. Das untermauert eine neue Erhebung, die das private Meinungsforschungsunternehmen Civey im Auftrag der SZ unter 5000 Menschen in einer repräsentativen Online-Umfrage vorgenommen hat. Deren Ergebnisse lassen sich stark vereinfacht so zusammenfassen: Eine Mehrheit der Teilnehmer findet viele Ansätze von Friedrich Merz und der aktuellen Regierung in der Theorie gut. Denn viele Menschen haben offenbar nicht mehr das Gefühl, sich auf den Sozialstaat verlassen zu können. Gleichzeitig sind in der Praxis nur wenige Menschen bereit, dafür Einschnitte mitzutragen. Und kaum jemand unter den Befragten vertraut der Regierung, mögliche Reformen gut umzusetzen – das macht der Blick in die einzelnen Aussagen deutlich.