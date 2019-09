Es war im April 1990, wenige Monate nach der Befreiung der damaligen Tschechoslowakei vom sowjetischen Sozialismus, als deren Präsident Václav Havel in einem Radiointerview warnte: "Die Zeit ist gekommen, in der wir mit der Freiheit etwas anfangen müssen. Und auf einmal zeigt sich, wie wenig wir das können und wie ratlos wir sind." Die Aussage des tschechischen Schriftstellers, der nach der samtenen Revolution in seiner Heimat fast direkt aus dem Gefängnis in den Amtssitz des Staatspräsidenten auf der Prager Burg eingezogen war, trifft heute auf eine Weise zu, wie sich Havel das selbst vermutlich nicht hätte vorstellen können.

