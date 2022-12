Die untere Mittelschicht droht in der Energiekrise abzurutschen. Trotzdem nehmen viele Menschen Hilfen nicht in Anspruch: Sie blicken nicht mehr durch.

Kommentar von Helena Ott

Inflation und Energiekrise treiben in Deutschland mittlerweile soziale Gruppen an den Rand finanzieller Not, die zuvor noch für sich selbst sorgen konnten. Die untere Mittelschicht droht abzurutschen. Das hat die Bundesregierung zwar erkannt und zig Entlastungspakete beschlossen, inklusive "Doppelwumms". Doch diese Hilfen sind so vielfältig, wenig zielgenau und kompliziert, dass die Gefahr droht, dass sie die wirklich Bedürftigen nicht erreichen. Denn diese Menschen könnten angesichts der Bürokratie und Komplexität schon vor dem Antrag aufgeben.