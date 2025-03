Oft ist der Vorwurf zu hören, die „faulen Deutschen“ müssten wieder an die 40-Stunden-Woche glauben. Doch wie sehr lohnt sich diese Arbeit, die so eifrig beworben wird? Und gilt das Aufstiegsversprechen eigentlich?

Von Katharina Erschov

Maria Melikan ist vor zehn Jahren aus dem Kaukasus nach Deutschland gezogen, weil sie an das Leistungsversprechen glaubte: Dass man es in Deutschland mit guter, harter Arbeit zu etwas bringen kann. Sie machte eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten, weil sie etwas Vernünftiges lernen wollte. Etwas, wovon man leben kann. Nun arbeitet sie Vollzeit, 38 Stunden in der Woche, und verdient 2100 Euro netto. Das ist kein Geringverdiener-Gehalt, doch in ihrer neuen Heimatstadt Berlin bringt sie das finanziell an ihre Belastungsgrenze. „Mich enttäuscht es, dass ich mir meine materiellen Bedürfnisse nicht erfüllen kann“, sagt sie.