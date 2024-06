Von Jens Flottau, Frankfurt

Der Brief, den der Verwaltungsrat von Southwest Airlines am Montag aus West Palm Beach bekam, hatte es in sich. Die größte Inlandsfluggesellschaft der USA und damit auch eine der weltweit größten Fluggesellschaften sei seit Jahren schlecht geführt, benötige einen neuen Aufsichtsrat und eine neue Unternehmensführung, um den Aktienkurs wieder nach oben zu bringen und die Gewinnmarge zu erhöhen. Southwest müsse in Bereichen stark investieren, die seit Jahren vernachlässigt worden seien.