Geldanlage:Mit der Soli-Ersparnis Geld verdienen

Von Andreas Jalsovec

Wenn es nach Banken, Sparkassen und Versicherungen geht, dann ist klar, was Arbeitnehmer mit dem Geld machen sollten, das sie in diesem Jahr durch die Abschaffung des Solidaritätszuschlags sparen: Am besten stecken sie es in ein Finanzprodukt des jeweiligen Anbieters. Die größten sprachlichen Anstrengungen, um die Kunden davon zu überzeugen, unternehmen dabei die Sparkassen. "Mehr Zukunft vom Brutto" verspricht blumig die Mainzer Sparkasse mit Blick auf die Soli-Ersparnis. "Yeah - der Soli fällt weg!", jubelt die Sparkasse Magdeburg auf ihrer Internetseite. Beide Institute raten ihren Kunden dann unter anderem zu einem Sparplan der hauseigenen Fondsgesellschaft. Auf deren Homepage kann man sich direkt ausrechnen lassen, was der Wegfall des Soli ausmacht - und was die Anlage des Geldes bei unterschiedlichen Renditen bringen könnte.