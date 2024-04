Solaranlagen auf dem Dach oder Balkon - das soll für Mieter bald nicht mehr so kompliziert sein. Der Bundestag hat das sogenannte Solarpaket beschlossen. Was bedeutet das für Verbraucher?

Von Michael Bauchmüller

Deutschland gilt vielleicht nicht als das sonnigste Land Europas. Aber was die Sonne so hergibt, wird zunehmend genutzt. Allein im vorigen Jahr wurden nach Zahlen der Bundesnetzagentur Anlagen mit einer Gesamtleistung von 14,1 Gigawatt installiert. Das ist fast doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Geht es nach der Bundesregierung, ist das erst der Anfang: Von 2026 an sollen jedes Jahr Anlagen mit 22 Gigawatt Gesamtleistung ans Netz gehen. "Und wir wollen weitere Rekordjahre", sagt Wirtschafts-Staatssekretär Stefan Wenzel (Grüne). Um das zu erleichtern, hat der Bundestag diesen Freitag das sogenannte Solarpaket beschlossen. Dieses Paket soll den Solarboom beflügeln. Doch wie genau soll das funktionieren?