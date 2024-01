Von Michael Bauchmüller und Nakissa Salavati

Im Hafen von Rotterdam liegt eine Fracht, die einer ganzen Industrie in Europa Sorge macht. Denn in den Hallen stapeln sich chinesische Solarmodule in einer Kapazität, die mindestens für ein Jahr Ausbau reicht - in ganz Europa. Und nicht nur das: Die Module sind sogar billiger, als sie in China in der Herstellung gekostet haben. "Dumpingpreise", klagen Teile der Branche. So günstig kann kein europäischer Hersteller produzieren. Schlechte Voraussetzungen für die hiesige Industrie also? Denn warum sollte ein Abnehmer die teuren europäischen Module den chinesischen vorziehen?