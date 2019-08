Göppingen (dpa/lsw) - Das Softwareunternehmen Teamviewer will noch in diesem Jahr an die Frankfurter Börse gehen. Dabei sollen voraussichtlich nur Aktien des aktuellen Eigentümers Permira platziert werden, wie das Unternehmen am Mittwoch in Göppingen mitteilte. Der britische Finanzinvestor will damit fünf Jahre nach seinem Einstieg Kasse machen.